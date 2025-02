For praktiserende læger har det længe været et grundvilkår, at det er muligt at lukke for tilgangen af nye patienter, når 1.600 borgere er tilmeldt ens lægepraksis. Men sådan bliver det ikke i fremtiden. Her skal patientantallet afhænge af, hvor syge lægens patienter er. Og nu står det mere klart, hvordan de ændringer skal ske rent politisk. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop sendt et lovforslag i høring, der lægger op til at give regionsrådene beslutningskompetencen, når det kommer til at...