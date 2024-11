Set fra regionernes stol, har Kræftplan V helt grundlæggende til formål at fremtidssikre kræftområdet. Det var udmeldingen fra Helene Probst, sundhedsfaglig direktør i Danske Regioner, da hun tirsdag fortalte om Danske Regioners syn på Kræftplan V konferencen ‘Kræftdag 2024’. Her sagde hun, at særligt kapacitet, forebyggelse og omstilling af sundhedsvæsenet er afgørende for at lykkes med at fremtidssikre kræftområdet. Hun er specielt bekymret for, at behovet for at sikre tilstrækkelig kapacitet bliver overset. »Vi har brug for, at vi styrker...