Livet efter kræft, differentiering af patientforløb og risikostratificering i hele forløbet. Det skal være nogle af hovedtemaerne i Kræftplan V, hvis det står til Sundhedsstyrelsen. Det fortalte Tanja Popp, enhedschef for det nære sundhedsvæsen i Sundhedsstyrelsen tirsdag, da hun løftede sløret for de 11 anbefalinger, der foreløbigt er en del af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan V, som hun forventer bliver afleveret til regeringen inden jul. »Noget af det, som det her oplæg skal have særligt fokus på, er tiden...