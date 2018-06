Scleroselæge: Nej til sclerosemiddel har betydning for unge sclerosepatienter

Overlæge fra Rigshospitalets Sclerosecenter mener, at Medicinrådets ‘nej’ til Ocrevus betyder, at yngre patienter med primær progressiv sclerose går glip af optimal behandling.

Medicinrådets beslutning om at afvise brugen af sclerosemidlet Ocrevus har ifølge Finn Sellebjerg, der er overlæge Rigshospitalets Sclerosecenter og professor i neurologi på Københavns Universitet, stor betydning for en undergruppe af yngre patienter med primær progressiv sclerose.

»Det kommer til at betyde, at en mindre gruppe af yngre patienter med primær progressiv sclerose, som ikke har haft sygdommen særligt længe og har sygdomsaktivitet på scanninger, ikke kan få den behandling, som i min opfattelse har en ganske betydelig effekt på lige præcis den undergruppe,« siger Finn Sellebjerg.

Medicinrådet afviste brugen af Ocrevus på den baggrund, at de dokumenterede effekter af midlet er relativt små og baseret på et meget lavt evidensniveau. Desuden ser Medicinrådet ikke nogen sammenhæng mellem, den værdi midlet giver patienterne, og den omkostning der er ved det samlet set.

Til Politiken onsdag udtalte Medicinrådets formand Jørgen Schøler Kristensen, at der ikke findes nok data, der viser, at der kunne være en undergruppe, der har gavn af Ocrevus. Det er Finn Sellebjerg dog uenig i.

»Der er publiceret data, nemlig EMA’s egen afgørelse og registreringsdokument. Der har de præcis de tal, som kan ligge til grund, at man kan sige, at hos personer under 50 år med sygdomsaktivitet på en scanning, der gør det her markant gavn i forhold til den samlede population,« siger han.

Unuanceret beslutning

Finn Sellebjerg mener, at Medicinrådet kun har forholdt sig til, at Ocrevus skal tilbydes som standardbehandling til alle med primær progressiv sclerose og ikke undergruppen.

Derfor ser han Medicinrådets afgørelse om at afvise brugen af Ocrevus som en unuanceret belsutning. Han mener, at der er evidens for, at midlet har effekt for en mindre gruppe af yngre patienter med primær progressiv sclerose.

Det økonomiske aspekt ser han heller ikke som noget godt argument. Han påpeger, at hvis det er muligt at give undergruppen af sclerosepatienter behandling med Ocrevus, kan man sikre, at patienterne bliver længere på arbejdsmarkedet.

»Der er ca. 90 nye tilfælde af multipel progressiv sclerose om året. Heraf er det ca. halvdelen, der vil kunne have nytte af Ocrevus. Derfor vil det også kunne svare sig økonomisk at ordinere det til den gruppe patienter,« siger Finn Sellebjerg.

Off-label brug af Mabthera

Finn Sellebjerg forklarer, at lægerne som alternativ bruger det noget billigere, men meget lignende Mabthera til behandling af sclerosepatienter. Og han påpeger, at det da også er tænkeligt, at det kan fungere ligeså godt som Ocrevus. Men der er problemer forbundet med off-label brug af Mabthera.

»Nu er der et registreret lægemiddel med dokumenteret funktion, som er udviklet til formålet. Hvis vi som læger vælger at bruge off-label lægemidler, er der ingen grund til, at medicinalindustrien bliver ved med at udvikle nyt til os, og det kan bremse udviklingen« siger han.

Desuden påpeger Finn Sellebjerg, at der er også kan være et juridisk aspekt af brugen af off-label medikamenter, hvis der findes godkendte lægemidler med tilsvarende indikation.

I den sidste ende mener han, at den mest optimale løsning vil være, at Medicinrådet anerkender, at der findes en undergruppe af patienter, som i dag ikke kan behandles med det optimale sclerosemiddel. Han mener, at det vil have en betydelig sygdomsbremsning, hvis Ocrevus godkendes til markedet.