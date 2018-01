Aalborg kan nu behandle blodpropper i hjernen med kateter

Patienter på Aalborg Universitetshospital kan nu få foretaget et kateterbaserede indgreb for at fjerne blodpropper i hjernen. Det er af stor betydning for patienterne, mener overlæge.

Patienter på Aalborg Universitetshospital, der har en blodprop så stor, at den ikke kan opløses medicinsk med trombolysebehandling, kan nu få blodproppen fjernet med kateter. Aalborg Universitet kan nemlig som noget helt nyt tilbyde patienterne det kateterbaserede indgreb, trombektomi, for at fjerne blodpropper i hjernen. Det skriver Aalborg Universitetshospital på sin hjemmeside.

Og det har stor betydning både for patienternes overlevelse og livskvalitet, forklarer en af de overlæger, der er ansvarlig for behandlingen af apopleksipatienter på Neurologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Boris Modrau.

»Fra nu af kan vi tilbyde behandling, hvor man hurtigst kan komme til, og det er af meget stor betydning for patienterne. For nu vil flere kunne få et bedre liv efter at have haft apopleksi, ligesom nogle dødsfald som følge af svær apopleksi forhåbentlig vil kunne undgås,« siger overlægen i en kommentar på hjemmesiden.

Tæt samarbejde

For mennesker, der rammes af apopleksi, altså en blodprop i hjernen, er effektiv behandling meget vigtig. Proppen skal fjernes så hurtigt som muligt for at undgå, at der opstår skade på hjernen.

Aftalen om trombektomibehandling på Aalborg Universitetshospital er en del af den nye Specialeplan, som Sundhedsstyrelsen står bag. Behandlingerne i Aalborg vil ske i et tæt formaliseret samarbejde med Aarhus Universitetshospital, der allerede nu foretager trombektomi.

Aalborg Universitetshospital kan ikke på nuværende tidspunkt sætte et nøjagtigt tal på hvor mange patienter, der vil få gavn af det nye behandlingstilbud. Men Boris Modrau skønner, at det i hvert fald bliver 50 i startfasen.

»I første omgang måske 50 i indkøringsfasen, men det kan også være, at det bliver 75 eller 100 eller flere, da udviklingen inden for behandlingen af apopleksi er stor. Det vigtigste er, at vi nu vil kunne behandle flere patienter – idet vi nu kan give tilbuddet til dem, der pga. tidsfaktoren med afstanden til Aarhus, ikke har haft muligheden før,« siger Boris Modrau.

I første omgang bliver det et tilbud i dagtimerne i Aalborg, men planen er at udvide efter en indkøringsfase. Og den nye behandling vil få en stor betydning, formentlig også for hospitalets muligheder for at positionere sig over for yngre læger. Sådan lyder forventningen fra Boris Modrau.

»Nu får vi for alvor mulighed for at følge med i den rivende udvikling, der sker inden for området – hvilket giver stor mening, også i uddannelsesmæssig sammenhæng. Jeg tror også, det vil få stor betydning i forbindelse med rekruttering af læger til neurologien, da et højt behandlingsniveau kendetegner et attraktiv uddannelsessted,« siger han.