Syddansk Universitet skal til at gøre plads til over 9000 hjerner. For til efteråret rykker hjernesamlingen fra det gamle psykiatriske hospital i Aarhus formentligt til Odense. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Hjernesamlingen består af omkring 9400 beholdere med hjerneskiver i formalin, som stammer fra patienter, som har været indlagt på danske psykiatriske hospitaler i perioden 1945-1982.

Med flytningen at psykiatrihospitalet til det nye Universitetshospital i Aarhus er det blevet vurderet, at udgiften til flytning og nybyggeri ikke står mål med samlingens forskningsmæssige værdi.

Om hjernesamlingen Hjernesamlingen består af Omkring 9400 beholdere med hjerneskiver i formalin

Ca. 50.000 paraffinklodser med indstøbt hjernevæv

Omkring 250.000 hjernesnit fra ca. 6500 patienter. Omkring 95 pct. af samlingen forventes i brugbar stand, mens 5 pct. forventeligt må kasseres. Hjerneforskningscenteret BRIDGE forventer en årlig driftsomkostning på 550.000 kr. til vedligehold af samlingen. Kilde: Region Syddanmark

Heldigvis kan de i Odense godt finde plads til hjernesamlingen, der vurderes som værende den største af sin slags i verden.

SDU, Psykiatrien i Region Syddanmark og Odense Universitetshospital (OUH) ser stort potentiale for samlingen, forklarer Kim Brixen, direktør på OUH

»Vi har sat hjerneforskning på vores strategiske dagsorden ved at etablere hjerneforskningscenteret BRIDGE sammen med Psykiatrien i Region Syddanmark og SDU, så vi er glade for, at vi kan hjælpe med at bevare den unikke hjernesamling på danske hænder. Vi har en ambition om at øge det forskningsmæssige udbytte af samlingen til gavn for patienterne, bl.a. ved at gøre den tilgængelig for forskere i hele verden,« udtaler han.

Mange forskningsmuligheder

De mange hjerner skal bruges til forskning i sygdomme forbundet med hjernen.

Hjerneforskningscenteret BRIDGEs eksperter forventer med forskning baseret på samlingen at kunne forbedre diagnose, forebyggelse og behandling af sygdomme som sclerose, hjernekræft, blodpropper, autisme, depression, Parkinsons sygdom og demens.

»Samlingen er unik, fordi en del af hjernerne ikke er påvirkede af moderne medicin. Det gør det muligt for os i detaljer at studere genetiske årsager til psykiatriske sygdomme og de strukturelle, neurologiske forandringer, som de udløser. Det vil gøre det muligt for os på sigt at forbedre patienternes behandling og livskvalitet,« siger Kate Lykke Lambertsen, lektor i neurobiologi ved SDU og Neurologisk Afdeling N på OUH samt vicecenterleder i BRIDGE.

Overdragelsen til Odense ventes formelt godkendt på regionsrådsmødet i Region Midtjylland 30. maj 2018.