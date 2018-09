Kvinder med epilepsi har fem gange højere risiko for at dø under graviditet

Danske kvinder med epilepsi har en markant forhøjet risiko for at dø under graviditeten, konkluderer forskere fra Aarhus Universitet. »Vi bør overveje, om vi kan følge kvinderne bedre end i dag,« lyder det fra studiets førsteforfatter.