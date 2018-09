Midtjyske politikere har i budgetforlig valgt at se bort fra et forslag fra Specialeråd for Neurologi, der ønskede fusionere to af de tre neurologiske afdelinger i regionen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De neurologiske afdelinger i Region Midtjylland har været kastebold i de politiske forhandlinger om besparelser i regionen. To forskellige forslag til omstrukturering har været på forhandlingsbordet, men i sidste har de midtjyske politikere valgt at frede det neurologiske område for omstruktureringer – dermed har de også set bort fra et forslag fra Specialerådet for Neurologi, […]