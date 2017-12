Almen praksis skal dele viden om hovedpine

Et nyt videnscenter for hovedpine skal samle og udbrede ny viden i samarbejde med almen praksis. Almen praksis kan bidrage med det brede fokus, mener DSAM-formand.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Med finansloven for næste år vil regeringen og Dansk Folkeparti afsætte to mio. årligt fra 2018-2021 til et nationalt videnscenter for hovedpine. Centret skal samle og udbrede ny viden om hovedpine i samarbejde med almen praksis, og det er gode nyheder, mener formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Anders Beich. »Jeg er rigtig […]