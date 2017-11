Stamceller har potentiale til at kurere sklerose

Behandling af sklerose er en ligning med mange ubekendte faktorer, men stamcelleterapi kan vise sig at blive et vigtigt skridt i retning af helbredelse. Forskere fra Rigshospitalets neurocenter håber, at ny forskning vil vise, at behandling med stamceller kan påvirke det fejlregulerede immunsystem i en sådan grad, at sygdommen nulstilles.