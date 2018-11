Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Videreuddannelsesregion Nord har fået godkendt muligheden for at slå op til 11 særlige uddannelsesforløb i psykiatri og neurologi op. Det er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der har godkendt endnu et forsøg med såkaldte sammenhængende videreuddannelsesforløb, der skal få flere unge læger til at vælge psykiatri og neurologi i Nordjylland og Midtjylland. Det skriver Sundheds- […]