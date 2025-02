»Vi er de første i verden, der gør det her.«

Sådan lyder det fra initiativtageren til en simulationsworkshop med fokus på samarbejde i kirurgiske teams. Hendes navn er Anne-Sofie Kannerup, og hun er cheflæge på kirurgisk fællesafdeling på Regionshospitalet Randers.

»Vi er til for patienterne, og hvis vi skal give patienterne den bedste behandling, så skal vi have et godt arbejdsmiljø. Det kræver en kultur, der hviler på et fælles værdisæt og en forståelse af, at det er teamet, der er det vigtige. Det faglige er der styr på, men samarbejdet kan styrkes, og det understøtter vi med sådan en workshop her,« siger Anne-Sofie Kannerup.

Hun er den ene del af den duo, der har taget initiativ til det tre timers langt forløb, der skal forbedre samarbejdet på operationsgangen. Den anden del hedder Rune Dall Jensen, der er leder af forskningscenter MidtSim, hvor de forsker og faciliterer workshops i simulationsprojekter for hele den midtjyske region.

Fra tanke til forskningsprojekt

Det var Anne-Sofie Kannerup selv, der fik ideen til workshoppen. Hun havde med egne øjne set, hvordan de mange forskellige fagligheder på operationsgangen havde vidt forskellige kulturer med ind på operationsstuen, og hvordan det vanskeliggjorde samarbejdet i det tværfaglige team.

Den her workshop har vist, at vi er afhængige af hinanden, også selvom der er et hierarki på operationsstuen Sally Wisborg, anæstesisygeplejerske, Regionshospitalet Randers

Men selvom simulationsworkshoppen startede som et lokalt initiativ, som forbedrer teamsamarbejde, tog det ikke mange øjeblikke fra Anne-Sofie Kannerup havde ringet til Rune Dall Jensen, før forskeren i ham så et potentiale i projektet, som kunne bære et forskningsprojekt.

For selvom der ifølge ham er bred enighed i forskningen om, at et bedre samarbejde i operationsteams giver bedre resultater for patienterne, så tror han stadig, at deres workshop kan give et ekstra lag af indsigt.

»Projektet undersøger for eksempel, hvorfor bedre samarbejde faktisk giver bedre resultater for patienterne, der opereres. Og så ser vi også på, om der er en sammenhæng mellem en høj grad af psykologisk tryghed og bedre operationsresultater. Det er endnu ikke påvist inden for kirurgien, selvom man har set det være gældende i andre præstationsmiljøer,« siger han.

Hva’ for en workshop?

For at kunne undersøge de spørgsmål, har det været vigtigt for initiativtagerne, at gruppen af deltagere i hver enkelt simulationworkshop imiterer et operationsteam. Derfor har de siden den første workshop i august 2024 haft hold med seks deltagere: en serviceassistent, en anæstesisygeplejerske, en anæstesilæge, to operationssygeplejersker og en operatør.

I skrivende stund er der ifølge hospitalets egen opgørelse 84 ud af hospitalets 170 sundhedsprofessionelle med tilknytning til operationsgangen, der har været igennem træningen. Intentionen er, at alle ansatte med tilknytning til operationsgangen skal igennem simulationstræningen, og at alle nyansatte på operationsgangen også skal igennem workshoppen.

Og det er der god grund til, hvis man spørger anæstesisygeplejerske Sally Wisborg, der selv har været igennem workshoppen.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været nogle problemer på operationsgangen i vores kommunikation, som har gjort, at der er nogle ting, som vi har haft svært ved at tale om. Den her workshop har vist, at vi er afhængige af hinanden, også selvom der er et hierarki på operationsstuen,« siger Sally Wisborg.

Fordi workshoppen er tænkt som en fast del af det at arbejde på operationsgangen, vil der være detaljer om fremgangsmåder og metoder, som er udeladt i beskrivelserne af de øvelser, som deltagerne skal igennem. Derfor er det Sally Wisborg, der beskriver, hvordan hun har oplevet øvelserne.

Den første øvelse handlede for Sally Wisborg om samarbejde, hvor Lego var omdrejningspunktet.

»Når det kommer til at samle Lego, har vi alle de samme forudsætninger for at løse opgaven. Der udpeges én leder, som de andre i teamet underlægger sig. Det giver os mulighed for at kommunikere på en anden måde, end hvis det handlede om noget sundhedsfagligt, og så skaber det et sammenhold, som bliver vigtigt senere på dagen.«

Forandring på vej

Den anden øvelse var en simulationsøvelse, hvor personalet udfyldte deres normale faglige funktioner. I den øvelse, var der indlagt en overraskelse. Selvom hun kendte sin funktion og havde været igennem mange lignende øvelser, gav den alligevel et andet udbytte end normalt.

Foto: Helle Brandstrup Larsen, Regionshospitalet Randers

»Der træder pludselig et meget tydeligt hierarki frem, når man bliver presset. Det var rigtig godt at få på plads, at alle kunne deres ting og fik plads til at byde ind med hver deres faglige vurderinger og hensyn.«

Den tredje og sidste øvelse lagde op til at snakke om, hvis der ikke er overskud eller dårlig kommunikation på stuen.

»Det er her, man mærker, at vi tidligere på dagen har fået et sammenhold og er blevet testet på, hvordan vi opfører os og eksekverer i pressede situationer. Det giver en åbenhed og en bevidsthed om hver enkelt teammedlems værdi i den sidste øvelse,« forklarer Sally Wisborg.

Nu kan hun imidlertid mærke, at der er sket noget med den måde, som de omgås hinanden på operationsgangen på Regionshospitalet Randers. Men med den bedring følger også en bekymring.

»Jeg har i hvert fald sagt til min leder, at jeg synes, det er noget, vi skal fortsætte med, for det nytter ikke kun at have fokus på det nu. Det skal vi have hele tiden,« uddyber Sally Wisborg.

Det starter fra toppen

I afdelingsledelsen synes de også, at workshoppen har ført til, at de kan se en forandring i teamsamarbejdet på operationsgangen.

»Vi har kun fået positiv respons fra dem, der har deltaget i workshoppen, så det er vi selvfølgelig rigtig glade for,« siger Anne-Sofie Kannerup.

Det kræver et kontinuerligt fokus på teamsamarbejde at få det her projekt til at lykkes Anne-Sofie Kannerup, cheflæge, Regionshospitalet Randers

Men de er meget bevidste om, at workshoppen ikke er en mirakelkur.

»Det kræver et kontinuerligt fokus på teamsamarbejde at få det her projekt til at lykkes,« lyder det fra Anne-Sofie Kannerup.

Der har været opbakning fra hospitalsledelsen og de øvrige afdelingsledelser til simulationsworkshoppen. Men det har ikke været uden bøvl og besvær at gøre workshoppen til virkelighed. Det har først og fremmest krævet meget planlægning fra ledelsens side, men det har også kostet på andre punkter.

»Det er klart, at man ikke kan være til både workshop og på operationsgangen samtidigt. Det kræver en klar prioritering og logistikarbejde med hensyn til vagtplanlægning at få det hele til at gå op, men det er der heldigvis forståelse for blandt medarbejderne,« lyder det fra Anne-Sofie Kannerup.

Og netop medarbejdernes opbakning har været rigtig vigtig for initiativtagerne på kirurgisk fællesafdeling på Regionshospitalet Randers. Derfor har der også været fokus på involvering af medarbejderne.

»Vi har haft ambassadører fra alle faggrupper og afdelinger med tilknytning til operationsgangen involveret i projektet, også tidligt i processen,« siger Anne-Sofie Kannerup.

Fra Randers til Valencia

Netop det store engagement fra hospitalet selv har ifølge Mette Gjødvad Høy været afgørende. Hun er projektsygeplejerske i MidtSim, og den der faciliterer workshops på fælleskirurgisk afdeling på Regionshospitalet Randers.

»Det kræver en utrolig stor indsats at få afsat tid til at prioritere projektet for det enkelte hospital, så det er ikke gjort ved, at vi har setuppet og faciliterer workshoppen,« siger hun.

Skulle workshoppen vise sig at være en succes, vil det have et stort potentiale. Også uden for operationsgangen i Randers.

»Jeg tror, at det vil kunne bruges rigtig mange steder i sundhedsvæsenet. Det er jo ikke kun på en operationsstue, at der er flere fagligheder, der skal samarbejde om en kompleks opgave,« siger hun.

Det er heller ikke kun i Randers, man synes, at initiativet er spændende. Projektet har fået blandt andet fanget professor Walter Eppich fra University of Melbourne, som medforsker på projektet. Og faktisk skal forskningsprojektet præsenteres mundtligt ved SESAM-konference, som er en konference for simulationskirurgi i Europa i Valencia til juni, allerede inden de første reelle resultater er tilgængelige.

»Det synes vi da er en stor anerkendelse. Vi ville jo optimere og forbedre vores arbejdsmiljø og præstationer, men det er da spændende, at andre også synes, det er interessant i de internationale forskningsmiljøer,« siger Anne-Sofie Kannerup.