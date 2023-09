»Tag en dyb vejrtrækning og luk øjnene.«

Ni bioanalytikere og en laborant sidder med foroverbøjet nakke og let spredte ben på stole i et lille konferencerum på 1. sal i Afdeling for Patologi på Rigshospitalet i København.

»Giv slip på det, der har været, og giv slip på det, der venter dig i fremtiden.«

Den beroligende stemme tilhører Marie Kronquist. Hun er spirituel og buddhistisk vejleder for danske topledere og har arbejdet med ledere fra bl.a. Mærsk, Bech-Bruun, Jyske Bank, Grundfos og Novo Nordisk.

Til dagligt mediterer hun med ansatte i landets største virksomheder, og nu også med ansatte på Rigshospitalet. Via et videolink guides deltagerne ind i en meditativ tilstand.

Topledere gør det også

»Nu skal du tælle din vejrtrækning.«

Stemmen er venlig og monoton. En ung mandlig laborant i hvide klinikbukser og en T-shirt fra Region Hovedstaden klør sig på hagen og flekser nakken fra side til side.

»Hvis du mister fokus eller driver væk i tankerne, så lægger du blot mærke til det og vender derefter opmærksomheden tilbage til din vejrtrækning,« messer stemmen.

Buddhistisk inspireret meditationstræning har længe været et hverdagshack for erhvervslivets topledere. Mindfulness, meditation og personlig bæredygtighed er blevet ‘top of mind’ på ledelsesgangene og i privatlivet.

På nogle af landets største arbejdspladser er meditation et frynsegode på lige fod med baristakaffe og efteruddannelse. Nu siver den praksis også ind i det danske sundhedsvæsen, hvor tempoet er lige så højt som i erhvervslivet.

En ægte hjernepause

Stabsbioanalytiker Jane Andersen har hele ugen set frem til fællesmeditationen. Hun har prøvet det før og håber, at det nye tilbud fra arbejdspladsen kan hjælpe hende til at få mere ro i en fortravlet hverdag.

»Jeg får energi af det,« fortæller hun.

Også lægesekretær Lene Mikkelsen glæder sig til det ugentlige afbræk. Hun har tidligere været sygemeldt med stress og vil gerne blive bedre til at trække vejret helt ned i maven, som hun siger.

»Det hjælper mig til at holde en ægte pause,« forklarer hun.

Mia Albers er på besøg fra en anden afdeling på Rigshospitalet og er med for første gang. Hun plejer at blæse tankerne ud på løbeture efter arbejde, men det her kan også noget.

»Jeg kan mærke, hvordan det hele slapper af, hovedet tømmes for tanker, og det summer i kroppen. Man har det bare rart bagefter,« konstaterer den 42-årige bioanalytikerunderviser.

Fik ideen til gruppemeditationer på efteruddannelse

På en stol forrest i lokalet sidder afdelingsleder Majbritt Wagner-Eckert og tæller sine ind- og udåndinger.

Foto: Joachim Rode

Den åndedrætsfokuserede chefbioanalytiker har været leder af Danmarks største patologiafdeling i tre år. Før da var hun ledende overbioanalytiker i 17 år på Sjællands Universitetshospital, hvor hun i 2018 blev kåret som årets leder.

Ideen til fredagsmeditationerne fik Majbritt Wagner-Eckert under en efteruddannelse i ’Mindfulness i den moderne organisation’ på Erhvervsakademi Aarhus. Et forløb, hvor hun bl.a. trænede det at turde at være stille.

Faget ’Mindfulness i den moderne organisation’ lærte Majbritt Wagner-Eckert, hvordan hun kan arbejde med meditation som en vej til bedre trivsel og en arbejdsdag, der opleves som mindre presset.

»På efteruddannelsen gik det op for mig, hvor meget af dagen jeg er i driftsfokus. Jeg farer rundt og er ofte alt for dårlig til at mærke mig selv. Derfor ønskede jeg at skabe en praksis for, hvordan vi bruger pauser mere konstruktivt og sænker tempoet uden at sænke kvaliteten eller nå mindre,« fortæller Majbritt Wagner-Eckert.

Uændret opgaveportefølje, men mere ro og overskud

Som leder for ca. 250 ansatte kan dagene være lange og tætpakkede med gøremål, agendaer og seks til otte daglige møder. Afdelingen analyserer 1.500 vævsprøver fra vitale organer som lunge, lever og tarm og leverer 3.500 analysesvar om dagen. Ca. 95 procent af analyserne er kræftudredning.

»Vi løber stærkt, så vi skal passe på os selv,« siger Majbritt Wagner-Eckert.

Og her hjælper god vejrtrækning.

»Der sker noget inde i mig, når jeg mediterer eller har opmærksomhed på mit åndedræt. Jeg får en nulstilling og et energiboost. Jeg har en uændret opgaveportefølje, men nu løser jeg mine opgaver med mere ro og overskud.«

På opfordring fra Majbritt Wagner-Eckert har laboratorieledelsen indført to minutter med åndedrætsfokus i stilhed som fast punkt på dagsordenen i starten af alle torsdagsmøder.

»Efter at vi er startet med det, oplever jeg, at vi når flere punkter. Vi føler os mere fokuserede,« siger hun.

Indstillet til pris for trivselsindsats

I 2022 blev Majbritt Wagner-Eckert sammen med cheflæge Jane Preus Hasselby indstillet til en ledelsespris i Region Hovedstaden for deres fokus på at skabe trivsel.

Sådan kommer du i gang Sæt dig godt til rette i rank position. Slap af i skuldrene og resten af kroppen. Luk øjnene og fokusér på åndedrættet. Træk vejret roligt gennem næsen. Giv slip på tankerne, når de dukker op, og vend tilbage til åndedrættet. Tæl dit åndedræt 21 gange. Start forfra og gentag to gange.

»Vores sygefravær er højt, der er vakante stillinger og folk har overarbejde, men vi prøver at skabe nogle tilbud i afdelingen såsom elastiktræning, massagestol og nu også guidede meditationer,« fortæller hun.

»I en organisation med mange komplekse opgaver er det vigtigt at skabe en praksis for, hvordan vi kan tilbyde hjernen ro og restitution. Det gør os skarpere i opgaveløsningen. Når vi mærker os selv, er vi også bedre sparringspartnere og beslutningstagere.«

24. oktober skal Majbritt Wagner-Eckert fortælle om erfaringer med fællesmeditationerne på Rigshospitalets store arbejdsmiljø-temadag.

Plads til alle

Siden meditationstilbuddet gik i gang i juni, har 39 forskellige medarbejdere, heriblandt molekylærbiologer, læger og en enkelt forsker mediteret sammen. Men ikke alle har lyst. Og det skal der være plads til.

»Dem, der synes, det er noget pjat, kan bare lade være. Det er totalt frivilligt,« understreger Majbritt Wagner-Eckert.

»Vi arbejder i en utrolig stærk naturvidenskabelig kultur, hvor meditation måske ikke ligger lige til højrebenet. Jeg tror, vi er de første eller nogle af de første i sundhedsvæsenet, der gør det så systematisk.«

Ofte er alle stole fyldt i afdelingens lille konferencerum, når det hver fredag fra kl. 12-12.25 omdannes til et meditationsrum.

Når efterspørgslen forhåbentlig overstiger pladserne, vil Majbritt Wagner-Eckert finde et større lokale.

»Jeg gad godt, at rammerne var til, at vi kunne meditere i arbejdstiden og ikke kun i frokostpausen. Det er et redskab, som personalet kan bruge personligt og på jobbet. Jeg tror på, at trivsel og velvære hos den enkelte også gavner organisationen.«