Kunstig intelligens skal forbedre det danske screeningsprogram for tarmkræft

Et nyt EU-finansieret forskningsprojekt, som Regionshospitalet Randers er med i, vil forbedre screening for tarmkræft med kunstig intelligens og blodprøver. Fremover skal en blodprøve være første undersøgelse i den nationale screening for tarmkræft, og projektet bliver kaldt ‘lovende’ af formanden for Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase.