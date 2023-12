Efter at have været konstitueret i stillingen som regionsdirektør i Region Midtjylland siden august 2023, hvor tidligere regionsdirektør Pernille Blach Hansen valgte at sige sin stilling op, har regionsrådet nu godkendt ansættelserne af Jonas Dahl som regionsdirektør, og Thomas Larsen som lægefaglig koncerndirektør i Region Midtjylland. Godkendelserne sker på baggrund af indstillinger fra to enige bedømmelsesudvalg. Inden konstitueringen som regionsdirektør var Jonas Dahl hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers. »Jeg er glad for, at Jonas Dahl fortsætter ved roret som regionsdirektør. Jonas...