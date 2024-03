Formand for akutlæger: »Det virker, som om at de slås med en kæmpestor tillidskrise«

Det er alvorligt, at der tilsyneladende stadig er mistillid på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, mener Henrik Ømark, formand for Dansk Selskab for Akutmedicin. Han understreger vigtigheden af at være opmærksom på, hvor svær en opgave det er at fusionere sygehuse.