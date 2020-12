Overlægeforeningen efter krænkelsessag: Man advarer ikke, man rådgiver

En fagforening bør aldrig advare sine medlemmer mod at stå frem. Det siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, efter at Yngre Læger i en krænkelsessag advarede en ung læge mod at konfrontere sin nærmeste leder og hospitalsledelsen af hensyn til hans videre karriere.