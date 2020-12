Mikroskop målte 30 procent forkert i knap et år: Patienter med modermærkekræft måtte udredes igen

Otte patienter på Regionshospitalet Randers måtte gennem en ny udredning, efter at hospitalet ved et tilfælde opdagede en fejl på et mikroskop, der målte modermærker med kræft 30 procent forkert. Lægelig direktør er chokeret over fejlen, der blev opdaget i oktober.