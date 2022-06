Ikke-farmakologisk behandling har en plads ved alvorlige blodsygdomme

Danske forskere har lavet et systematisk review over erfaringerne med brug af ikke-farmakologisk behandling til patienter med en lang række maligne blodsygdomme. Både træning, psykologsamtaler og musikterapi kan komme i spil for at lindre symptomer og forbedre livskvalitet.