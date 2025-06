Lymfekræft: Acalabrutinib står på spring til behandling af MCL

Tilbagefald med mantlecellelymfom er en svær størrelse for læger at gøre noget ved. Ny EHA-forskning viser dog, at acalabrutinib kan forhindre en større gruppe i at få tilbagefald, specielt højrisikopatienter ser ud til at have gavn af behandlingen. Det er et lægemiddel, jeg gerne vil have til rådighed til mine patienter, siger ledende overlæge Christian Bjørn Poulsen.