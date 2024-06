Flytter man fra Pakistan, Senegal, Malaysia eller Bolivia til Danmark, modtager man så samme behandling i sundhedsvæsnet som personer født her i landet? Det er et godt spørgsmål. Det kan nemlig ikke altid udelukkes, at forskelle i sprog, kultur eller oprindelsesbaggrund kan gøre, at diagnosen måske stilles senere, eller at behandlingen først kommer i gang lidt senere, end hvis patienten nu var født i Danmark og var vant til at bevæge sig i det danske sprog og den danske kultur/sundhedskultur....