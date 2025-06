Immuncheckpointhæmmere har revolutioneret behandlingen af kræft de seneste år.

Denne form for immunterapeutiske lægemidler, der virker ved at slippe tøjlerne løs på immunforsvaret og lade det hamre løs på kræftceller med fuld kraft, har vist sig at lede til mirakler inden for behandling af nogle former for solide tumorer.

Læs Dagens Medicins dækning af årets EHA her.

Det gælder for eksempel immuncheckpointhæmmere, der er målrettet PD-1, PD-L1 og CTLA-4.

De eksisterende immuncheckpointhæmmere har dog vist begrænset effekt hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML).

Det billede kan dog muligvis ændre sig snart, efter forskere fra Lund Universitet og Skåne Universitetshospital har identificeret et immuncheckpoint, der ser ud til at spille en vigtig rolle ved udvikling af AML.

Forskningen blev præsenteret her i weekenden på den årlige kongres for European Hematology Association (EHA).

Aktiverer immunforsvarets angreb

I studiet udførte de svenske forskere en antistofbaseret screening på stamcellelignende leukæmiceller og identificerede, at immuncheckpointet SLAMF6 er unormalt opreguleret hos 60 pct. af patienter med AML, mens det samtidig ikke er til stede i sunde hæmatopoietiske stamceller og progenitorceller.

Vores studie identificerer SLAMF6 som en dominerende immunsupprimerende signalvej i AML, og at målrettet behandling mod SLAMF6 åbner op for et kraftfuld anti-leukæmisk T-celle aktivitet Carl Sandén, læge, Skåne Universitetshospital

Ydermere viste de svenske forskere i deres studie, at når de med CRISPR/Cas9 eller antistoffet TNC-1 satte SLAMF6 ud af spillet, åbnede det op for T-cellemedieret destruktion af AML-cellerne.

Forskerne bekræftede deres resultater i både celleforsøg og i forsøg med humaniserede AML-musemodeller. Her viste resultaterne ligeledes, at kroppens raske stamceller ikke bliver påvirket af T-cellernes angreb på AML-cellerne efter SLAMF6-hæmning.

Forskerne bag studiet tror på, at SLAMF6 kan blive positioneret som et mål for den næste generation af immunterapi, som også kan gøre immunterapi til et værktøj i behandlingen af patienter med AML.

»Til dato har immunterapi fejlet i forhold til at levere vedvarende kliniske respons hos patienter med AML. Vores studie identificerer SLAMF6 som en dominerende immunsupprimerende signalvej i AML, og at målrettet behandling mod SLAMF6 åbner op for et kraftfuld anti-leukæmisk T-celle aktivitet,« fortalte den ledende forsker bag studiet, læge Carl Sandén fra Lund Universitet og Skåne Universitetshospital. i en presseseance til EHA.

Gratis konference for målgruppen: EHA/ICML Highlights 2025

Tilmeld dig også hvis du er forhindret på dagen, som tilmeldt vil du få et link efter afholdelse, så du kan se/gense highlights konferencen lige når det passer dig.

Glæd dig til en spændende eftermiddag, hvor vi præsenterer de største highlights fra EHA 2025 og ICML 2025. I år har vi valgt, så vidt muligt, at inkludere de innovative tiltag (AI) mhp. diagnosticering og behandling inden for de nedenstående områder og diskuterer, hvordan nyhederne samlet kan få stor betydning for patientbehandlingen i Danmark.

se hele programmet og tilmeld dig her