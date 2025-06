Hvordan behandler man bedst patienter med akut myeloid leukæmi (AML), når behandlingen med venetoclax holder op med at virke eller slet ikke virker til at starte med? Det kan en lægemiddel-screening-platform svare på ved at teste forskellige lægemidler på celler fra den enkelte patient. Netop sådan en lægemiddel-screening-platform har forskere testet på celler fra patienter, der ikke længere responderer på behandling med venetoclax, og denne screening viser, at formentlig mange patienter kan have gavn af at få tillagt en PARP-hæmmer...