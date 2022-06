EHA-studie: Quizartinib forbedrer overlevelsen for patienter med FLT3-IDT+ AML

Nye resultater på den årlige hæmatologikongres for EHA viser, at behandling med FLT3-hæmmeren quizartinib fordobler overlevelsen for patienter med akut myeloid leukæmi med FLT3-IDT-mutationen.