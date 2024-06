Begrænset effekt af behandling med lavmolekylært heparin til patienter med ALL

På EHA er der præsenteret spritnye forskningsdata, som viser, at behandling af patienter med akut lymfatisk leukæmi med lavmolekylært heparin for at forhindre dannelsen af venetromboser har begrænset effekt. Et andet studie viser, at en ny kombinationsbehandling giver bedre resultater end standardbehandling til patienter med højrisiko akut promyelocytisk leukæmi.