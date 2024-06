Årets store europæiske kongres for European Hematology Association (EHA), og både forskere og Dagens Medicins udsendte journalist, der har dækket kongressen intensivt, er vendt hjem til Danmark igen.. Her er et udpluk af alt det mest interessante, som vores journalist snakkede med de danske forskere om under årets EHA i Madrid. At komme tilbage til arbejdsmarkedet efter CML Læge og ph.d. Eva Futtrup Maksten fra Hæmatologisk Forskningsafsnit ved Aalborg Universitetshospital kunne fortælle om sin forskning, der lidt overraskende viste, at...