Regionerne og kommunerne vil skrotte de 150 særlige pladser i psykiatrien

Det er helt uacceptabelt, at over halvdelen af de særlige pladser i psykiatrien, som skulle hjælpe de allermest udsatte borgere, står gabende tomme. Sådan lyder det fra Danske Regioner og Kommunernes Landsforeninge (KL), der opforder regeringen til skrotte modellen, fordi den ikke har vist sig at fungere i praksis. Det skriver de to parter i […]