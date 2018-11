Regioner skal etablere centre til patienter med funktionelle lidelser

Regionerne skal hver have et center, der skal hjælpe patienter med funktionelle lidelser. Målet er at opbygge stærke faglige miljøer, siger formand for regionernes sundhedsudvalget.

Hver region skal have et tværfagligt center for funktionelle lidelser, der skal tilbyde specialiseret, individuel behandling til de sværest ramte patienter i målgruppen. Region Hovedstaden og Midtjylland har allerede oprettet deres centre, og de tre andre regioner har til udgangen af 2019 til at etablere deres, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. »Målet er at […]