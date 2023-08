Regeringen, KL og Danske Regioner har udpeget de tre nye ambassadører for offentlig ledelse for perioden 2023-2025. Det er Merete Agergaard, direktør i Skattestyrelsen, Susanne Lauth, sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, og Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune. Det er første gang i initiativets historie, at hver del-sektor er repræsenteret i samme periode med en ambassadør, og at ambassadørskabet varer i to år, skriver Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i en pressemeddelelse. Ledelsesambassadørerne skal være med til at styrke og inspirere debatten...