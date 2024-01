Det har været svært at få overblik over indsatserne på tværs af sektorer. Det gør Sundhedsdatastyrelsen nu noget ved. Styrelsen lancerer en ny databank med data fra både hospitaler, kommuner og praktiserende læger.

»Vi har et meget stort potentiale i Danmark for datadrevet udvikling, og vi oplever en meget stor interesse for at sammenligne sig på tværs af regioner, sundhedsklynger og kommuner. Det vil vi meget gerne understøtte,« siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen, Vibeke van der Sprong i en pressemeddelelse.

Værktøjet hedder ‘Sundhedsdata på tværs’, der er lanceret på styrelsens databank eSundhed. Her kan man f.eks. se, hvor mange plejehjemsbeboere i en sundhedsklynge som har været på hospitalet, eller hvor mange KOL-patienter der bor i en kommune.

For kontorchef i Center for Sundhed og Ældre i KL, Nanna Skovgaard, er det afgørende for deres arbejde:

»Bedre dataunderstøttelse af kommunernes og sundhedsklyngernes arbejde er afgørende for, at vi kan give borgere og patienter sammenhængende forløb. Jeg er ikke i tvivl om, at de nye muligheder for at følge borgere og patienter på tværs kan styrke samarbejdet. Det handler jo om, at vi bruger de kræfter, vi har, på de rigtige indsatser.«

Hos Danske Regioner er man også tilfreds med ‘Sundhedsdata på tværs’:

»Der er rigtig mange kontakter til det danske sundhedsvæsen hvert år, og de oplysninger bruger vi hele tiden til at udvikle kvaliteten af behandlingen i regionerne. Men vi har brug for bedre data på tværs af sektorer. Sundhedsdata på tværs giver os større viden om de patienter, der både har kontakt med sygehus, almen praksis og kommunen, og som kræver et tættere samarbejde mellem sektorerne. Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan levere mere sammenhængende forløb for patienterne,« siger vicedirektør Naja Warrer Iversen.

Om Sundhedsdata på tværs

Skal øge tilgængelighed af nationale relevante sundhedsdata og derved skabe bedre grundlag for beslutningstagning i regioner, kommuner og almen praksis.

Værktøjet benytter registre i Sundhedsdatastyrelsen og CPR-registeret til at skabe overblik og indsigt i fællespopulationer på tværs af sektorer og geografi.

Værktøjet viser kun data på aggregeret niveau og ikke på personniveau.

Kilde: eSundhed