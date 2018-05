Det er tid til et løft af psykiatrien i kommuner og regioner. I hvert fald hvis det står til Kommunernes Landsforening (KL), der i dag, torsdag, præsenterer en række anbefalinger til, hvordan hvordan man kan styrke indsatsen, så mennesker med psykiske vanskeligheder kan få en bedre samlet indsats.

Det sker forud for regeringens bebudede psykiatriplan, der efter Kommunal Sundheds oplyser kommer til efteråret.

»En af vor tids helt store udfordringer er det stigende antal mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder. Med en ny national psykiatrihandlingsplan er der en enestående mulighed for at løfte den samlede psykiatri og at understøtte en større sammenhæng for borgere med psykiske vanskeligheder. Det kræver en massiv investering i såvel behandlingspsykiatrien som i de kommunale indsatser,« siger Joy Mogensen (S), formand for KL’s Socialudvalg, i en pressemeddelelse.

Tæt forbudne sektorer

KL anbefaler, at der fra nationalt hold bl.a. afsættes penge til følgende tre poster:

Udbredelse af socialfaglige akuttilbud i alle kommuner, som kan skabe større tryghed for borgere i krise, samt bedre økonomiske muligheder for at give fleksible og individuelle bostøtteindsatser i socialpsykiatrien

Et kompetenceløft til frontpersonalet på børneområdet, i socialpsykiatrien, i den kommunale hjemmesygepleje og på misbrugsområdet samt bedre adgang til psykolog- og familiebehandling i kommunerne for børn, unge og voksne med lettere psykiske vanskeligheder.

Større kapacitet i behandlingspsykiatrien.

»En stærk regional psykiatri kombineret med en stærk kommunal indsats er nøglen til at løfte den samlede indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. De to sektorer er tæt forbundne, og hvis vi skal give borgerne den bedst mulige indsats, kræver det et bredt løft,« siger Joy Mogensen.

Regioner hilser udspil velkommen

Danske Regioner hilser KL’s udspil om en styrket indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder velkommen.

»Det er fælles ambitioner på tværs af sektorer, som skal skabe et stærkt og sammenhængende system, der skal holde hånden under den gruppe mennesker, der ikke trives i deres dagligdag. Derfor er det meget glædeligt at KL med deres psykiatriudspil i dag også peger på, at vi skal løfte opgaven i fællesskab,« siger Sophie Hæstorp Andersen (S), der er formand for psykiatriudvalget i Danske Regioner, i en pressemeddelse.