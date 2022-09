Udvalgsformand åben over for at sende flere medicinbesparelser tilbage til afdelingerne

Det vil blive drøftet på politisk niveau, om sygehusafdelingerne i Region Sjælland skal have større andel i besparelser fra kliniske lægemiddelforsøg, siger Anne Møller Ronex (R), formand for sygehusudvalget i Region Sjælland.