Ventetiden i børne- og ungepsykiatrien brager ned

Antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien stiger, samtidig med et det er lykkedes at skære ventetiden med næsten tre fjerdedele på landsplan siden 2010, viser tal fra regionerne.

Psykiatrien er under pres, og i de seneste måneder har en række aktører på området har været kritiske over for, at regeringen i en ny psykiatriplan ikke har formået at løfte kapaciteten i psykiatrien betydeligt. I børne- og ungdomspsykiatrien er der siden 2010 kommet næsten 50 pct. flere af de unge psykiatriske patienter. Fra 22.808 […]