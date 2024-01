I november 2023 åbnede Sundhedsstyrelsen for, at landets regioner kunne søge om at køre et pilotprojekt, som skal udvikle og afprøve screening for lungekræft med omkring 1.000 deltagere, som strækker sig over tre år. Region Sjælland har meldt sig på banen, fordi regionen mener, at den grundet flest antal rygere pr. indbygger vil være den bedste kandidat, med størst mulig gevinst for pilotprojektet. Sjælland er dog ikke den eneste region som mener, at den er den rette til jobbet. I...