Efter et årelangt tilløb kunne indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), i forbindelse med lanceringen af en ny sundhedspakke 23. maj, meddele, at regeringen snarest vil igangsætte et treårigt pilotstudie, som skal afdække muligheden for et nationalt screeningsprogram for lungekræft blandt midaldrende storrygere. Udmeldingen kommer godt to år efter, at Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) sendte et forslag til et nationalt screeningsprogram til Sundhedsstyrelsen og et år efter, at DLCG i samarbejde med Sundhedsstyrelsen sendte et forslag til et pilotprojekt...