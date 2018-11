Kun én patient i Region Hovedstaden har i oktober accepteret at vente længere end 14 dage på at blive opereret for kræft i bugspytkirtlen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter en lang periode med problemer med at leve op til målet om at operere patienter med bugspytkirtelkræft inden for 14 dage, er gruppen af patienter, der må vente for længe nu svundet ind til nærmest det rene ingenting. I oktober har blot en patient i Region Hovedstaden og to i Region Midtjylland således accepteret […]