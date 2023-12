DR-journalisterne Astrid Fischer, Laura Marie Sørensen og Jonas Deiborg, som tidligere på året afslørede de kritisable forhold for kræftpatienter på Mave-tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, er blevet nomineret til Cavlingprisen 2023. Det skriver journalisten.dk. De tre journalister har blandt andet afdækket, at kræftpatienternes ventetider ikke blev overholdt, og at visse patienter kunne tale sig frem i køen til operation. Historierne har haft en række konsekvenser, herunder at Rigsrevisionen har indledt en undersøgelse, og Sundhedsstyrelsen arbejder for at forbedre sygehusenes indberetninger....