Region Midtjylland har meldt sig selv til Datatilsynet efter at have opdaget, at et arkivrum med cirka 100.000 patientjournaler ikke har været tilstrækkeligt beskyttet på Livstilscenter Brædstrup. Det har resulteret i en bødestraf på 300.000 kr. Dommen blev fastlagt i Retten i Horsens mandag 2. juni 2025. Det skriver TV Midtvest/Ritzau. På livsstilscentret fik patienter udleveret nøglebrikker, der ved en fejl, også var kodet til at give adgang til arkivet med patientjournaler. »Det er vigtigt understrege, at vi, uanset udfaldet...