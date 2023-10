Et netop publiceret dansk studie viser, at der kan være grund til at tøjle optimismen i forhold til, i hvilken grad brugen af kunstig intelligens (AI) kan aflaste de hårdt pressede radiologiske afdelinger på landets hospitaler. Undersøgelsen, som er publiceret i tidsskriftet Radiology, viser, at kendskab til patientens sygdomshistorie og muligheden for at sammenligne med tidligere billeddiagnostiske undersøgelser giver radiologen et fortrin over for AI i forhold til at identificere luftvejssygdomme på røntgenbilleder af thorax. Læge og ph.d.-studerende Louis Plesner,...