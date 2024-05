Det er ikke længere muligt at lave kliniske forsøg, der undersøger, hvordan godkendte lægemidler virker i befolkningen gennem registerdata. Datatilsynet vurderer nemlig, at det er i strid med databeskyttelsesloven. Det skriver Politiken. Det ærgrer Sanne Møller Thysen, som er formand for Lægeforeningens Forskningsudvalg. »Vi har en helt unik mulighed i Danmark for at udnytte de her registerdata til at undersøge, hvordan vi gør i praksis, og hvilken behandling der er den bedste.« »Det er essentielt for den frie forskning, at...