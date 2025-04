Antallet af registrerede voldsepisoder på hospitalerne i Region Hovedstaden er steget markant de seneste to år.

Voldsepisoderne tager mange former, og personalet på Herlev og Gentofte Hospital, der har en af hovedstadens største akutmodtagelser, oplever blandt andet patienter, der slår ud efter dem, samt pårørende, der opfører sig verbalt og truende.

Sundhedspersonale skal saftsuseme ikke overfaldes eller trues, når de bare udfører deres arbejde. Slut. Punktum. Det, kan vi desværre se, sker Lars Gaardhøj, regionsrådsformand, Region Hovedstaden

»Nogle taler meget grimt, kalder sekretæren for en luder og truer med at finde ud af, hvor hun bor. Patienter med abstinenser kan være voldelige, kaste med stole og true med kniv,« siger Lotte Klitfod, der er cheflæge på akutmodtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital.

Sidste år blev der registreret omkring 800 tilfælde af vold, hvor patienter på den ene eller anden måde udøvede vold mod sygeplejersker, læger eller andre medarbejdere på hospitalerne og i akutberedskabet i Region Hovedstaden. Det fremgår af en ny opgørelse fra regionen.

Sundhedspersonale skal ikke trues

Opgørelsen blev gennemført på initiativ af Lars Gaardhøj (S), der er regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Han efterspurgte en afdækning af området, efter han har talt med flere medarbejdere både i akutberedskabet og på akutmodtagelserne, som har udtrykt, at arbejdsdagen på hospitalerne er blevet mere rå. Han er forarget over de resultater, der nu er kommet frem.

»Sundhedspersonale skal saftsuseme ikke overfaldes eller trues, når de bare udfører deres arbejde. Slut. Punktum. Det, kan vi desværre se, sker,« siger Lars Gaardhøj.

I 2024 blev der registreret 438 tilfælde af fysisk vold på hospitalerne i Region Hovedstaden, hvilket svarer til en stigning på 69 pct. siden 2022. Der blev også registreret 361 tilfælde af trusler eller psykisk vold, hvilket er en stigning på 92 pct. siden 2022.

»Det er dog vigtigt at tilføje, at vi ikke entydigt kan sige, om stigningen skyldes flere episoder, eller om det er fordi, hospitalerne og akutberedskabet er blevet bedre til at anmelde og registrere tilfælde af vold og trusler. Men det ændrer ikke på, at tendensen er tydelig,« siger Lars Gaardhøj.

Politiet kommer hver uge

På Herlev Hospital oplever Lotte Klitfod også en forråelse af sin og sit personales arbejdsdag. Hun har flere bud på, hvorfor volden på hospitalerne er stigende.

»I vores samfund har alle travlt. Hvis vi pludselig får en ekstra opgave, som når akut sygdom opstår, eller en skade rammer, er vi ofte mere tilbøjelige til at blive frustrerede – især når vi befinder os på akutmodtagelsen,« siger hun.

Vi skal sikre, at der er god overvågning og tilstrækkelige flugtveje, især i de nye hospitalsbyggerier. Det er vigtigt, at vi får set på disse forhold Lotte Klitfod, cheflæge, Herlev og Gentofte Hospital

Derudover påpeger Lotte Klitfod, at flere patienter end tidligere kommer påvirkede og psykisk sårbare ind på akutmodtagelsen.

»Det er især denne patientgruppe, der udøver vold,« siger hun.

For at mindske antallet af situationer i løbet af arbejdsdagen, der eskalerer til vold, følger personalet på Herlev Hospital en fast fremgangsmåde.

»Når patienter virker til, at de er i risiko for at udvise vold, går vi ofte to personer ind for at behandle dem. Vi har også nogle gengangere blandt patienterne, der tidligere har vist udadreagerende adfærd. I de tilfælde kan vi lave en aftale med akutberedskabet om, at de kontakter os, når patienten er på vej ind til akutmodtagelsen,« siger Lotte Klitfod.

Det er ligeledes en fast del af introduktionen for alle nye medarbejdere, at de bliver informeret om, at der kan være patienter, som udviser udadreagerende adfærd eller truer. Personalet trænes også i at nedtrappe eventuelle konflikter.

»Alligevel kan episoder nogle gange være så voldsomme, at det bliver nødvendigt at tilkalde en psykolog efterfølgende,« siger Lotte Klitfod og tilføjer, at visse situationer er så alvorlige, at politiet må tilkaldes.

»Politiet er her cirka en gang om ugen. Deres tilstedeværelse, når de træder ind i rummet i deres mørke uniformer, har ofte en beroligende effekt,« siger hun.

Åben for vagter på akutafdelingerne

I den nyeste opgørelse fra Region Hovedstaden har flere medarbejdere også svaret, at de i højere grad tager oplevelsen af en voldsepisode med hjem fra arbejde. Det bekymrer regionsrådsformand Lars Gaardhøj.

»Tallene tyder på, at personalet bliver mere påvirket end tidligere. Det indikerer, at de hændelser, der finder sted, er af en mere voldsom karakter, så personalet tager dem med hjem fra arbejde. Det synes jeg er alvorligt,« siger Lars Gaardhøj.

Regionsrådsformanden er i øjeblikket i gang med at undersøge, hvordan politikerne kan forbedre forholdene for personalet på regionens hospitaler.

»En meget konkret måde at skabe en ny form for tryghed, er ved at nogle af vores akutmodtagelser i dag har ansat vagter. Og det er jo fordi, der nogle gange kommer situationer, hvor det er relevant at have en vagt. I psykiatrien har vi så løst det med at uddanne vores egne sikkerhedsassistenter,« siger han.

Så I overvejer at kaste penge efter flere vagter til akutafdelingerne?

»Ja, og hvor det er indrettet på en måde, som passer med det, som man rent faktisk har brug for på akutmodtagelserne og i akutberedskabet. Det ved man jo lokalt,« siger Lars Gaardhøj.

Regionsrådsformanden nævner også, at det er på dagsordenen at begynde at låse yderdøre om aftenen og natten på hospitalerne, selvom det bryder med princippet om altid åbne hospitaler.

Derudover åbner Lars Gaardhøj for at undersøge muligheden for at give personalet flere alarmmuligheder og se nærmere på, om den nuværende fysiske indretning af hospitalerne i regionen er tidssvarende.

Initiativet om at se nærmere på hospitalernes fysiske indretning bliver positivt modtaget af Lotte Klitfod.

»Vi skal sikre, at der er god overvågning og tilstrækkelige flugtveje, især i de nye hospitalsbyggerier. Det er vigtigt, at vi får set på disse forhold, og det er godt at politikerne har fokus på området,« siger hun.