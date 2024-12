‘Flere af ph.d.-forløbene målrettes det nære sundhedsvæsen og flere faggrupper end læger’. Sådan lyder en overskrift i sundhedsreformen. For der er med reformen et ønske om, at der kommer et større fokus på forskning i det nære sundhedsvæsen, og at forskning spredes mere både på tværs af flere faggrupper og rundt i landet. Selvom aftaleteksten står sort på hvidt, er der stor forskel på, hvordan dekanerne for landets fire sundhedsvidenskabelige fakulteter ser på aftalen. For mens nogle frygter, at forskningen...