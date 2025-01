En 30 minutters tur på en sengecykel eller en halv time med træningsøvelser kan mindske risikoen for genindlæggelse af ældre med lungebetændelse med 41 procent. Det er resultaterne fra et studie, der er udført i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospitals lunge- og infektionsmedicinske afdeling og Trygfondens Center for Fysisk aktivitet. Og de ældre, som genindlægges med lungebetændelse, kan med superviseret træning under indlæggelse, se frem til færre dage i sygesengen ved deres anden indlæggelse. »Vores studie ser ud til at...