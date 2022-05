Psykolog: Selvskade blandt unge kan nedbringes med nysgerrighed

Akutberedskabets direktør om 1-1-2-sag: »Det har ikke haft en behandlingsmæssig betydning«

Over for Dagens Medicin deler Freddy Lippert, direktør for Akutberedskabet i Region H, nu sit syn på sagen om tredoblingen i antallet af såkaldt mistede opkald hos 1-1-2-vagtcentralen denne sommer. Han mener, at termen mistede opkald er blevet brugt misvisende og fastslår samtidig, at intet tyder på, at stigningen har haft konsekvenser for borgerne.