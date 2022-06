Nye tal: Udredningsretten er under hårdt pres i børne- og ungdomspsykiatrien

Psykolog: Selvskade blandt unge kan nedbringes med nysgerrighed

I dag afholdes den første nationale konference om selvskade blandt unge. Her vil et af budskaberne være, at sundhedspersonale og andre voksne kan være med til at stoppe selvskadende unge ved at turde spørge ind til mistrivsel og selvskade. Det siger Lotte Rubæk, der er psykolog og leder af Team for selvskade i Region Hovedstaden.