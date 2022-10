Simulationstræning klæder psykiatrien bedre på

Ansatte i Psykiatrien i Region Hovedstaden er de første i Danmark, der har mulighed for at øve sig på selvmordsforebyggelse i et sikkert simulationsmiljø. Træning på det nyåbnede Campus for Psykiatrisk Simulation kan hæve det faglige niveau til gavn for patienterne. En god mulighed for at afprøve nye strategier, siger en kursist.