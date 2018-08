Nej til bælter får psykiatrien til at ty til fastholdelser

Psykiatrien har rigtig svært ved at skrue ned for tvangen. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at brugen af bælte slet ikke er reduceret nok i forhold til den aftale om en halvering inden 2020, som regeringen har indgået med regionerne. Til gengæld er der skruet op for antallet af fastholdelser, hvis varighed myndighederne ikke kender.

Antallet af bæltefikseringer landet over er faldet en anelse, efter at Ældre- og Sundhedsministeriet i 2014 indgik en aftale med regionerne om at halvere brugen af bælte frem til 2020. Til gengæld har psykiatrien skruet op for alle andre former for tvang med det resultat, at psykiatrien samlet set bruger lige så meget tvang i […]