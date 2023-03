Forekomsten af ADHD blandt voksne er 3-4 pct. Det svarer til cirka 65 patienter pr. ydernummer, men under 2 pct. er i behandling, og det har store omkostninger både for samfundet og for den enkelte ADHD-patient. Den kendsgerning var hovedfokus, da kurset ‘ADHD Academy’ løb af stablen i slutningen af januar. Formålet med kurset var at ruste praktiserende læger og andre ansatte i primærsektoren til at identificere de voksne ADHD-patienter og få dem i retning af udredning og eventuelt behandling....