»Psykiatri er det fedeste speciale, men…«

Konst. overlæge Ida Schoubye Poulsen og hoveduddannelseslæge Rasmus Handest er to af de mange læger, som overvejer at forlade den regionale psykiatri. De er begejstrede for specialet, men er bekymrede for at blive udbrændte eller kyniske, fordi tid til patienterne er en alvorlig mangelvare i psykiatrien.