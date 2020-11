Lægeformand: Dobbeltdiagnoser skal samles i psykiatrien

Behandlingen af mennesker med psykiske lidelser, som desuden har et misbrug, skal ændres. Det har Danske Regioner og KL forpligtet sig til i Økonomiaftalen for 2021. Formanden for Lægeforeningen ser ikke andre muligheder end at samle ekspertisen i psykiatrien.